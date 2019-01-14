В Россию прибыл президент Зимбабве

Самолет президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы приземлился в аэропорту Внуково-2. Зимбабвийский лидер прибыл с трехдневным официальным визитом в РФ, сообщает ТАСС.

Африканский политик намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным политические и экономические вопросы, а также сотрудничество в сфере безопасности.

Сегодня Мнангагва планирует посетить офис компании "Алроса". Встреча с российским лидером запланирована на завтра. В этот же день зимбабвийский лидер выступит в МГИМО. А в среду Мнангагва и глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин откроют бизнес-форум "Россия - Зимбабве".