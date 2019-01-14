В США выставили на продажу советский истребитель МиГ-29

Американская компания Raptor Aviation из Флориды выставила на продажу истребитель четвертого поколения МиГ-29УБ. Его оценили в 4,65 миллиона долларов.

Как пишет издание Popular Mechanics, самолет построили в 1986 году в СССР. После распада его купили у Украины. Машина налетала 818 часов. После 700 часов полетов истребитель капитально отремонтировали на Львовском заводе. В США его использовали в учебных целях.

Этот конкретный самолет представляет собой двухместный учебно-тренировочный истребитель с местом для пилота-ученика и инструктора, пишет издание. Машина способна развивать скорость до 2,4 числа Маха, подниматься до 18 километров в высоту и преодолевать расстояния до 1,8 тысячи километров. Но в ней нет 30-миллиметровой авиационной пушки Грязева-Шипунова и радиолокационного прицельного комплекса РЛПК-29.

МиГ-29 - легкий фронтовой советский истребитель. Первый полет совершил 7 октября 1977 года. Начали его эксплуатировать с июля 1983 года. Имеет несколько модификаций. МиГ-29УБ - учебно-боевой истребитель. В войска начал поступать в 1985 году.