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Видео: трейлер и дата премьеры финального сезона "Игры престолов"

ТВ и сериалы
    14.01.2019, 09:55
Текст:   Олег Усков

Канал HBO опубликовал мрачнейший тизер восьмого, финального сезона главного сериала современности - "Игры престолов". Из которого мы, среди прочего, узнаем и окончательную дату премьеры первой серии (из шести) завершающей части саги - 14 апреля (в России официально - 15).

В двухминутном (без малого) ролике Джон Сноу, Арья и Санса Старк, воссоединившись, встречаются в крипте Винтерфелла - под аккомпанемент статуй голосов мертвых предков - Неда Старка, Кэйтлин и Лианны, младшей сестры Эддарда, настоящей матери Джона.

Фото: youtube.com
Трейлер: "Бархатная бензопила" - арт-хоррор от создателя "Стрингера"

При этом Нед говорит Королю Севера, что хоть тот и не носит имени Старков, в нем, в любом случае, течет их кровь.

После чего выжившие отпрыски видят и свои статуи - втроем стоящие в отдельной нише.

Завывает ветер, хрустит лед - приближается армия Короля ночи.

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