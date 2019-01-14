Видео: трейлер и дата премьеры финального сезона "Игры престолов"

Канал HBO опубликовал мрачнейший тизер восьмого, финального сезона главного сериала современности - "Игры престолов". Из которого мы, среди прочего, узнаем и окончательную дату премьеры первой серии (из шести) завершающей части саги - 14 апреля (в России официально - 15).

В двухминутном (без малого) ролике Джон Сноу, Арья и Санса Старк, воссоединившись, встречаются в крипте Винтерфелла - под аккомпанемент статуй голосов мертвых предков - Неда Старка, Кэйтлин и Лианны, младшей сестры Эддарда, настоящей матери Джона.

При этом Нед говорит Королю Севера, что хоть тот и не носит имени Старков, в нем, в любом случае, течет их кровь.

После чего выжившие отпрыски видят и свои статуи - втроем стоящие в отдельной нише.

Завывает ветер, хрустит лед - приближается армия Короля ночи.