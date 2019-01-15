Акимов исключил серьезного роста цен на сотовую связь из-за роста НДС

Серьезного роста тарифов на услуги сотовой связи из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) на два процента в правительстве не ожидают. Об этом в рамках Гайдаровского форума высказал вице-премьер Максим Акимов.

Он уверил, что в кабинете министров внимательно следят за ситуацией и не прогнозируют каких-либо эксцессов для пользователей мобильной связи. "Полагаю, что нет причин для каких-то всплесков, помимо роста, обусловленного общеэкономическими причинами: налоговыми и общим ростом издержек", передает его слова ТАСС.

Ранее "РГ" писала, что сотовые компании уже начали пересматривать свои тарифные планы, где в конечной стоимости услуги учтено НДС. В целом эксперты ожидают, что стоимость услуг из-за влияния всех экономических факторов может вырасти на 10-15 процентов.