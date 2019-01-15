Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Медведев пересел на лимузин Aurus 16:08
Российский завод GM продан: что там могут начать выпускать 15:58
Видео: упавший дорожный знак чуть не разрубил кроссовер пополам 15:00
"Заряженная" Lada Vesta: пугающий ценник и дата старта продаж 14:21
15.01.2019 16:15
Рубрика: Легковые авто

Автомобили Volkswagen подорожали в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Автомобильные компании продолжают повышать цены на свою продукцию в России.

Сегодня стало известно, что Volkswagen переписал прайс-листы на шесть моделей.

Как сообщает агентство "Автостат", все комплектации седана Polo, пикапа Amarok, внедорожника Touareg, минивэнов Caddy и Caddy Maxi, а также большинство комплектаций кроссовера Tiguan подорожали на 15 - 211 тысяч рублей.

Теперь Volkswagen Polo можно купить от 654 900 рублей, Tiguan от 1 429 000 рублей, Touareg от 3 489 000 рублей, Caddy от 1 503 900 рублей, Caddy Maxi от 1 660 400 рублей, Amarok от 2 429 300 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.
Kia объявила дату старта продаж и цены на новый Ceed SW

Накануне сообщалось, что Citroen поднял цены почти на весь модельный ряд. С нового года также подорожали автомобили Lada, Mitsubishi, Nissan, BMW, Ford, Jeep, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Skoda, Smart, Toyota. 

Напомним, причина, по которой автопроизводители поднимают цены - это повышение НДС с 18 до 20%. Эксперты полагают, что в наступившем году машины в России могут подорожать на 10%.

Также аналитики заявили, что начало 2019 года будет сложным для российского автомобильного рынка. В то же время АЕБ прогнозирует рост продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране на 3,6 процента - до 1,87 млн штук.

Skoda Octavia за 250 000 рублей: как выбрать беспроблемный автомобиль
"Заряженная" Lada Vesta: пугающий ценник и дата старта продаж
#Volkswagen