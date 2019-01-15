Автомобили Volkswagen подорожали в России

Автомобильные компании продолжают повышать цены на свою продукцию в России.

Сегодня стало известно, что Volkswagen переписал прайс-листы на шесть моделей.

Как сообщает агентство "Автостат", все комплектации седана Polo, пикапа Amarok, внедорожника Touareg, минивэнов Caddy и Caddy Maxi, а также большинство комплектаций кроссовера Tiguan подорожали на 15 - 211 тысяч рублей.

Теперь Volkswagen Polo можно купить от 654 900 рублей, Tiguan от 1 429 000 рублей, Touareg от 3 489 000 рублей, Caddy от 1 503 900 рублей, Caddy Maxi от 1 660 400 рублей, Amarok от 2 429 300 рублей.

Накануне сообщалось, что Citroen поднял цены почти на весь модельный ряд. С нового года также подорожали автомобили Lada, Mitsubishi, Nissan, BMW, Ford, Jeep, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Skoda, Smart, Toyota.

Напомним, причина, по которой автопроизводители поднимают цены - это повышение НДС с 18 до 20%. Эксперты полагают, что в наступившем году машины в России могут подорожать на 10%.

Также аналитики заявили, что начало 2019 года будет сложным для российского автомобильного рынка. В то же время АЕБ прогнозирует рост продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране на 3,6 процента - до 1,87 млн штук.