Бронированный "Деспот" впервые попал на видео

В Республики Сербской Боснии и Герцеговины во время парада в честь дня республики продемонстрировали опытный образец колесной бронированной машины "Деспот" собственного производства.

Как пишет bmpd, бронеавтомобиль построен на предприятии "Техничи ремонт Братунац" - это бывший авторемонтный завод Югославской народной армии. Уже заявили, что машина прошла испытания и будет запущена в серийное производство.

Сербское издание "Деспотовина" приводит технические характеристики бронемашины. Кстати, назвали ее в честь византийского титула сербских князей XV-XVI веков. В те времена государство называлось Сербской деспотовиной.

Боевая масса машины - 14 тонн, ее длина - 6,05 метра, ширина - 2,56 метра. Вместимость - до девяти человек, включая трех членов экипажа. Полноприводный бронеавтомобиль выполнен на шасси специальной постройки и оснащен дизельным двигателем Mercedes-Benz OM 926 LA мощностью 322 л. с. и шестискоростной автоматической трансмиссией Allison 3000SP с блокировкой дифференциала. Машина имеет антиблокировочную систему и пневматические тормоза с тормозными дисками на всех колесах. Запас топлива - 400 литров. Максимальная скорость по шоссе - 120 километров в час

"Деспота" планируют использовать для патрулирования и разведывательных миссий, в качестве мобильного командного пункта, для перевозки и поддержки спецподразделений, борьбы с терроризмом, разведки и в качестве медицинского транспортного средства.