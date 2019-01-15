"Две королевы": царили до бабуси Лиза и Маруся

1561 год, пасмурная Шотландия. Мария Стюарт, только что похоронившая мужа, короля Франции, возвращается на родину, где не так уж ей и рады. В том числе - потому что она католичка. Ну и потому что прямо с порога принимается качать права: протестанткой я не стану, за этого замуж не пойду, а если кому что не нравится - можете смело на все четыре стороны проваливать, низкая чернь. Кроме того, Мария, по праву рождения являющаяся первой претенденткой на трон Англии, ясно дает понять, что от своих притязаний на него отказываться как минимум не собирается. Что не очень нравится ее сестре - королеве как раз таки этой самой Англии Елизавете.

Локализованное название фильма Mary Queen of Scots - "Две королевы" - на самом деле несколько искажает истинное содержание. Поскольку вторая королева тут, по большому счету, мимо проходила. Справедливости ради, она - действительно значимый персонаж. Правда, в том смысле, что Марго Робби, которая ее играет, прекрасно справляется с ролью подопытной модели для специалистов по гриму: шевелит приклеенным шнобелем, сверкает выбеленным и выбритым лбом, кокетливо - так, чтоб все видели - прячет струпья от оспы. Короче, служит главным визуальным аттракционом. Фрик-шоу одного актера, так сказать.

Штука вот в чем: "Две королевы" - совсем не о противостоянии двух королев. То есть они там, конечно, противостоят, но почти исключительно в эпистолярном формате, заочно. А по-настоящему Мария противостоит главным образом бородатым мужикам, то и дело норовящим подложить ей свинью пожирнее.

Просто Мария Стюарт якобы до сих пор многими считалась так себе политиком. И вот настала пора раскрыть всю правду. О том, что вообще-то Мария Стюарт-то была ого-го каким политиком, но, сами понимаете, всюду коварные мужики-сексисты. Которые бедняжку по очереди коварно предают. Тем самым мешая ей показать, каким бы политиком она была, если бы ее не предавали. Чудовищный замкнутый круг лжи и гендерного неравенства в мире, где правят мужчины. То есть женщины тоже правят, но… ой, все.

Да, это еще один из таких фильмов. В нем есть, например, персонаж - глава шотландских протестантов, - который периодически возникает в кадре, чтобы истошно кричать на чумазых крестьян, что королева - шлюха. В этом состоит его драматургическая функция. И много бородатых мужиков, друг от друга неотличимых - где-то среди них, говорят, даже притаился Дэвид Теннант. Их функция, соответственно, в том, чтобы строить козни. А вот придворный весельчак-гомосексуалист - он, разумеется, безобидный и хороший, из-за чего в итоге и страдает. И второй супруг Марии, очаровавший ее мастерством орального ублажения, - оно и понятно, учитывая, как в те времена обстояли дела с гигиеной, - с ним все сложнее, поскольку он, как выясняется, также гомосексуалист.

За всем этим торжеством феминистской повестки, упакованной в тоскливую и однообразную мыльную оперу, совершенно теряется хоть какой-то смысл. Упоенно клеймя весь мужской род, Mary Queen of Scots как-то забывает о главной героине, которая в итоге предстает несчастной жертвой, с одной стороны, но вместе с тем - самодовольной и нахальной особой. Если взглянуть на ситуацию трезвым взглядом, то это всего лишь не особенно захватывающая история борьбы за власть, которая чистой никогда не бывает.

Дело вовсе не в гендерных предрассудках, как нам хотят это на голубом глазу подать. В конце концов, сколько там в Британии женщин было у руля (и по сей день)? Вполне достаточно. Не одна, и не две, и не три. Поэтому "Две королевы" - не более чем спекуляция, к тому же весьма посредственно исполненная. Ну а кто желает посмотреть костюмную драму в декорациях старой Англии о вражде двух в хорошем смысле сильных независимых женщин - тем следует обратить внимание на "Фаворитку" Йоргоса Лантимоса.