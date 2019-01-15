"Две королевы": царили до бабуси Лиза и Маруся

Локализованное название фильма Mary Queen of Scots - "Две королевы" - на самом деле несколько искажает истинное содержание. Поскольку вторая королева тут, по большому счету, мимо проходила. Справедливости ради, она - действительно значимый персонаж. Правда, в том смысле, что Марго Робби, которая ее играет, прекрасно справляется с ролью подопытной модели для специалистов по гриму: шевелит приклеенным шнобелем, сверкает выбеленным и выбритым лбом, кокетливо - так, чтоб все видели - прячет струпья от оспы. Короче, служит главным визуальным аттракционом. Фрик-шоу одного актера, так сказать.
Штука вот в чем: "Две королевы" - совсем не о противостоянии двух королев. То есть они там, конечно, противостоят, но почти исключительно в эпистолярном формате, заочно. А по-настоящему Мария противостоит главным образом бородатым мужикам, то и дело норовящим подложить ей свинью пожирнее.
Просто Мария Стюарт якобы до сих пор многими считалась так себе политиком. И вот настала пора раскрыть всю правду. О том, что вообще-то Мария Стюарт-то была ого-го каким политиком, но, сами понимаете, всюду коварные мужики-сексисты. Которые бедняжку по очереди коварно предают. Тем самым мешая ей показать, каким бы политиком она была, если бы ее не предавали. Чудовищный замкнутый круг лжи и гендерного неравенства в мире, где правят мужчины. То есть женщины тоже правят, но… ой, все.
Да, это еще один из таких фильмов. В нем есть, например, персонаж - глава шотландских протестантов, - который периодически возникает в кадре, чтобы истошно кричать на чумазых крестьян, что королева - шлюха. В этом состоит его драматургическая функция. И много бородатых мужиков, друг от друга неотличимых - где-то среди них, говорят, даже притаился Дэвид Теннант. Их функция, соответственно, в том, чтобы строить козни. А вот придворный весельчак-гомосексуалист - он, разумеется, безобидный и хороший, из-за чего в итоге и страдает. И второй супруг Марии, очаровавший ее мастерством орального ублажения, - оно и понятно, учитывая, как в те времена обстояли дела с гигиеной, - с ним все сложнее, поскольку он, как выясняется, также гомосексуалист.
За всем этим торжеством феминистской повестки, упакованной в тоскливую и однообразную мыльную оперу, совершенно теряется хоть какой-то смысл. Упоенно клеймя весь мужской род, Mary Queen of Scots как-то забывает о главной героине, которая в итоге предстает несчастной жертвой, с одной стороны, но вместе с тем - самодовольной и нахальной особой. Если взглянуть на ситуацию трезвым взглядом, то это всего лишь не особенно захватывающая история борьбы за власть, которая чистой никогда не бывает.
Дело вовсе не в гендерных предрассудках, как нам хотят это на голубом глазу подать. В конце концов, сколько там в Британии женщин было у руля (и по сей день)? Вполне достаточно. Не одна, и не две, и не три. Поэтому "Две королевы" - не более чем спекуляция, к тому же весьма посредственно исполненная. Ну а кто желает посмотреть костюмную драму в декорациях старой Англии о вражде двух в хорошем смысле сильных независимых женщин - тем следует обратить внимание на "Фаворитку" Йоргоса Лантимоса.