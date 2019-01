Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года.)

4766. Листовка от имени "Национально-Державной Партии России (НДПР)" (решение Курского районного суда Курской области от 13.03.2009);

4767. Страница, созданная неустановленными лицами по адресу: "ww.vd.ad" (решение Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону от 26.10.2015);

4768. Произведение Пауля Йозефа Геббельса "Борьба За Берлин" (начинается словами "Йозеф Геббельс. Доктор германской филологии. Борьба за Берлин. Борьба за столицу всегда занимает особую главу в истории революционных движений", заканчивается словами "И тогда в нашей манере Вас поблагодарим!"), размещенное в сети Интернет (решение Советского районного суда г. Брянска от 26.09.2018);

4769. Песня группы "BASH ka" под названием "А.С.А.В.", формат записи mр3, продолжительностью 1 минута 59 секунд, объем 3781 КБ, начинающаяся со слов: "Ты с пацанами бухаешь в подъезде..." и заканчивающаяся словами "...мусора ублюдки" (решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 27.09.2018);

4770. Песня группы "BASH ka" под названием "Ботинками", формат записи mp3, продолжительностью 2 минуты 48 секунд, объем 6879 КБ, начинающаяся со слов: "Тебя спросят, что ты хочешь кто ты такой им наплевать..." и заканчивающаяся словами "...При встрече мы сотрем вас в прах и пух, в прах и пух" (решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 27.09.2018);

4771. Аудиовизуальный материал под названием "НСО и ПЗРК "Русь"_видеохроника митинга, май 2007" ("НСО и ПЗРК "Русь"

видеохроника митинга, май 2007") продолжительностью 46 мин. 35 сек., содержащий изображения группы лиц, принимающих участие в массовом мероприятии, с выступлениями отдельных граждан, начинающийся надписями "ВидеоАрхив студии АртПолитИнфо... НСО и ПЗРК "Русь" полная видеохроника митинга, май 2007... За сильную и здоровую нацию Россия, Москва, главный вход на ВДНХ..." и заканчивающийся надписью "...Монтаж студия АртПолитИнфо декабрь 2015" (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 27.09.2018);

4772. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб-сервисе сайта "vk.com" аудиозаписи под наименованием "Вандал - Антифашист" (18 аудиозаписей) длительностью от 0 минут 53 секунд до 4 минут 0 секунд, "Вандал - 12 - Антифашист - Fuck off" длительностью 2 минуты 15 секунд, "ВАНДАЛ "Антифашист" " длительностью 1 минута 34 секунды, "Вандал - Антифашист - Fuck off" длительностью от 1 минуты 45 секунд до 2 минут 15 секунд, "Вандал - антифашист" длительностью 1 минута 47 секунд, "вандал - Антифашист" длительностью 2 минуты 0 секунд, "Бритоголовые идут-2 - Вандал - Антифашист - FUCK OFF" длительностью 02 минуты 15 секунд, "ВАНДАЛ -Антифашист - Fuc" длительностью 2 минуты 15 секунд, "Бритоголовые идут - Вандал - Антифашист - Fuck off" длительность 2 минуты 16 секунд, "Вандал - сука Антифашист" длительностью 1 минута 45 секунд, "Вандал - Антифашист (2001 Европа)" длительностью 1 минута 46 секунд, "Вандал - Антифашист" http://vkontakte.ru/app 1841357" длительностью 1 минута 46 секунд, "ВАНДАЛ - Антифашист FUCK OFF!" длительностью 1 минута 46 секунд, "Вандал - Антифашист Fuck off" длительностью 1 минута 46 секунд, "ВАНДАЛ - Антифашист - Fuck off" длительностью 2 минуты 17 секунд, "Вандал - Антифашист fuck off" длительностью 01 минуту 45 секунд, "Вандал Ублюдок Антифашист" длительностью 1 минута 46 секунд, "Вандал [http://muz-vk.ru] - Антифашист - Для загрузки воспользуйтесь ссылкой - http://muz-vk.ru/?audio_name=Baндал" длительностью 1 минута 45 секунд, "Вандал [http://muz-vk.ru] - Антифашист Для загрузки воспользуйтесь ссылкой - http://muz-vk.ru/?audio_name=Baндaл" длительностью 2 минуты 15 секунд, "Вандал [http://muz-vk.ru] - Антифашист - Fuck Off Для загрузки воспользуйтесь ссылкой -http://muz-vk.ru/? аudio_name=Вандал" длительностью 1 минута 42 секунды, "Вандал - АнтифашистРиск off (неполная)" длительностью 1 минута 42 секунды, "Вандал [http://muz-vk.ru] - Антифашист - Fuck off Для загрузки воспользуйтесь ссылкой - httр://muz-vk.ru/?аudio_name=Вандал" длительностью 2 минуты 9 секунд, "Бр идут - Вандал - Антифашист Fuck off" длительностью 2 минуты 16 секунд, "Неизвестен - Вандал - Антифашист" длительностью 2 минуты 15 секунд, "Секира Перуна - Антифашист - Fuck off" длительностью 2 минуты 11 секунд, "Брито2 - анти" длительностью 2 минуты 15 секунд, начинающихся словами: "Анархист, красный (нецензурное слово), наркоман и пацифист...", заканчивающихся словами: "...Антифашист (повторяется 3 раза) fuck off! (повторяется три раза)"; (решение Благовещенского городского суда Амурской области от 05.10.2018);

4773. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб-сервисе сайта "vk.com" аудиозаписи "Nordfront - Hu-Ha, Antifa" длительностью 3 минуты 34 секунды, 1 минута 55 секунд, "Nordfront - Hu-Ha, Antifa3" длительностью 3 минуты 34 секунды, "Nordfront SS - Hu-Ha, Antifa" длительностью 3 минуты 31 секунда, "Nordfront - 14-Ни-На!" длительностью 3 минуты 34 секунды, "Nordfront - Hu-Ha (Chingishan)" длительностью 1 минута 55 секунд, "Nordfront - Hu-Ha ontifa" длительностью 1 минута 55 секунд, "Nordfront - Hu-Ha!" длительностью 3 минуты 17 секунд, начинающихся словами: "Ich werde es nicht zulassen, dass wir uns der...", заканчивающихся словами "...Und dann bist du bald schon nicht mehr da...НuНа" (решение Благовещенского городского суда Амурской области от 05.10.2018);

4774. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб-сервисе сайта "vk.com" аудиозаписи "ХорСС - Боровиков" длительностью 2 минуты 8 секунд, "ХорСС - Памяти Дмитрия Боровикова" длительностью 2 минуты 8 секунд, "ХОРсс - Дмитрию Боровикову посвящается" длительностью 2 минуты 8 секунд, "ХорСС - Памяти Дмитрию Боровикову" длительностью 2 минуты 8 секунд, "ХорСС - Д. Боровикову" длительностью 2 минуты 8 секунд, "ХорСС - Посвящается Д.Боровикову" длительностью 2 минуты 8 секунд, "ХОРСС - Диме Боровикову посвящается" длительностью 2 минуты 8 секунд, начинающихся словами: "Посвящается Боровикову Дмитрию Александровичу. Рожденный волком, не овцой, приняв путь борьбы, был к смерти готов...", заканчивающихся словами: "...Пока смерть не настигнет каждого из нас. Каждого из нас." (решение Благовещенского городского суда Амурской области от 05.10.2018);

4775. Размещенная в сети Интернет, в том числе на веб-сервисе сайта "vk.com" аудиозапись "Наследие 18 - Дмитрию Боровикову посвящается..." длительностью 3 минуты 7 секунд "посвящается - Дмитрию Боровикову/ вечная память" длительностью 5 минут 58 секунд, начинающихся словами: "Много мук и жертв войны среди сильных и смелых сердец. Ты убит, а не взятый в плен...", заканчивающихся словами: "...дикий ветер лишь бурю пожнет. Наши боги укажут нам путь, мы объявляем террор!" (решение Благовещенского городского суда Амурской области от 05.10.2018);

4776. Аудиозапись "Сплавь - Повод" (решение Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга от 22.12.2016 и определение Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга от 25.07.2017);

4777. Аудиозапись "Сплавь - Слава России" (решение Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга от 22.12.2016 и определение Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга от 25.07.2017);

4778. Аудиозапись "CWT - Бойцовский клуб" (решение Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга от 22.12.2016 и определение Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга от 25.07.2017);

4779. Информационный материал (текст) "Тонкий мир" (решение Ломоносовского районного суда Ленинградской области от 18.05.2017);

4780. Информационный материал (текст) "Библейский обман - Начало" (решение Ломоносовского районного суда Ленинградской области от 18.05.2017);

4781. Информационный материал (текст) "Общее 2 (рабство)" (решение Ломоносовского районного суда Ленинградской области от 18.05.2017);

4782. Информационный материал (текст) "Общее 2 (ред.)" (решение Ломоносовского районного суда Ленинградской области от 18.05.2017);

4783. Текстовый материал "ответ русских на террор и геноцид оккупационного режима", размещенный на интернет-ресурсе http://ehonavi.livejournal.com (решение Курганского городского суда Курганской области от 22.12.2014 и определение Курганского городского суда Курганской области от 19.02.2015);

4784. Аудиозапись "Коловрат - Расовая ненависть", размещенная в сети Интернет на интернет-странице в социальной сети "ВКонтакте" htpp://vk.com/audios282948229 (решение Всеволожского городского суда Ленинградской области от 21.04.2016);

4785. Листовка "Умных много - смелых мало" (решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 26.05.2011);

4786. Фильм "Свобода недочеловека" из цикла "Вождь Советского Союза" (решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 05.08.2010);

4787. Аудиовизуальный материал под названием "Белый Город" (адрес: http//vkontakte.ru/video71682326_147557535) (решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 11.11.2010);

4788. Статья "Узкие акции с широким эффектом", опубликованная в газете "К барьеру" N 28 за 01.12.2009 г. (решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 26.05.2011);

4789. Статья "Для наших детей", опубликованная в газете "К барьеру" N 11 за 16.03.2010 г. (решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 26.05.2011);

4790. Статья "Избавь нас Бог", опубликованная в газете "Дуэль" N 14 за 07.04.2009 г. (решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 26.05.2011);

4791. Фильм "Тоска по Сталину" из цикла "Вождь Советского Союза" (решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 05.08.2010);

4792. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб-сервисе сайта "vk.com" аудиозаписи "Бухенвальд Флава - Такая мука при уч. Рома Сит" длительностью 3 минуты 36 секунд, "Бухенвальд Флава и Рома Сит - Такая мука", длительностью 3 минуты 36 секунд, "бухенвальд флава - такая мука", длительностью 3 минуты 36 секунд, "Бухенвальд Флава - Такая мука (п.у. Рома Сит (Коба Чок)", длительностью 3 минуты 36 секунд, "Бухенвальд Флава - Такая мука (feat (Рома Сит)", длительностью 3 минуты 36 секунд, "Бухенвальд Флава - Такая мука (п.у. Рома Сит)", длительностью от 0 минут 29 секунд до 3 минут 36 секунд, "Бухенвальд Флава - Такая мука (п.у. Рома Сит) http://vkontakte.ru/app1841357", длительностью 3 минуты 36 секунд, "Флава-Такая мука (п.у. Рома Сит)", длительностью 3 минуты 36 секунд, начинающаяся словами: "СМС маме: "Разбуди меня в одиннадцать двадцать..." и заканчивающихся словами: "...Мы живы, пока (нецензурное слово). Ёуёу мстите за наших" (решение Благовещенского городского суда Амурской области от 24.09.2018);

4793. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб-сервисе сайта "vk.com" аудиозаписи "Хук Справа - Генерал Ермолов" длительностью от 3 минут 0 секунды до 6 минут 46 секунд, "Хук Справа - Генерал Ермолов (Черно-белый режим 2009), длительностью 3 минуты 22 секунды, "Хук Справа - Генерал Ермолов [2009 - Черно-белый режим], длительностью 3 минуты 22 секунды, "Хук Справа - Генерал Ермолов (2009)", длительностью 3 мину 23 секунды, "Хук Справа - Генерал Белянский (Ермолов)", длительностью 3 минуты 22 секунды, "Хук Справа - Генерал Ермолов (Live Архангельск 26.09.2009)", длительностью 4 минуты 13 секунд, "Хук Справа - Генерал Ермолов -", длительностью 3 минуты 22 секунды, "Хук Справа - d Генерал Ермолов d -", длительностью 3 минуты 22 секунды, "Хук Справа - Генерал Ермолов (Live Ставрополь 24.10.2009)", длительностью 5 минут 9 секунд, "Неизвестен - Хук Справа - Генерал Ермолов (неофициальный клип)", длительностью 3 минуты 27 секунд, "Хук Справа - Генерал Ермолов" длительностью 3 минуты 22 секунды, "Правая (наша) Хук Справа - Генерал Ермолов(без вступления)" длительностью 2 минуты 5 секунд, "Правая (наша) Хук Справа - Генерал Ермолов (вторая половина)" длительностью 1 минута 43 секунды, начинающихся словами: "Никаких поблажек", - молвил генерал..." и заканчивающихся словами: "...завет помнят твой тысячи русских ребят" (решение Благовещенского городского суда Амурской области от 24.09.2018);

4794. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб-сервисе сайта "vk.com" аудиозаписи "ХорСС - Амурский фронт" длительностью 2 минуты 40 секунд, 2 минуты 39 секунд, 2 минуты 38 секунд, "ХОРСС - амурский фронт" длительностью 2 минуты 40 секунд, начинающихся словами: "Наши деды на амурской земле, жизнь отдали..." и заканчивающихся словами: "...идут смело вперед. Амурский фронт твердым шагом идет" (решение Благовещенского городского суда Амурской области от 24.09.2018);

4795. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб-сервисе сайта "vk.com" аудиозаписи "Apraxia - Russia, WakeUp!" длительностью 5 минут 12 секунд, "Apraxia - Русь, проснись!" длительностью т 04 минут 44 секунд до 5 минут 12 секунд, Apraxia - 14-Русь, проснись!" длительностью 5 минут 10 секунд, "APRAXIA - "Русь, проснись!" длительностью 5 минут 10 секунд, "Apraxia/Молат - Русь, Проснись!" длительностью 5 минут 10 секунд, "apraxia - Русь проснись!!!" длительностью 5 минут 12 секунд, Apraxia & Молот - Русь, Проснись!" длительностью 5 минут 12 секунд, "Apraxia - Русь, проснись! (BL)" длительностью 5 минут 9 секунд, "Молот - Русь, проснись!" длительностью 4 минуты 44 секунды, "Apraxia Molot - Вставай, Священная Русь!" длительностью 5 минут 11 секунд, "Apraxia Tribute - Коло Прави / Русь, проснись!" длительностью 4 минуты 44 секунды, "коло прави (апраксия) - Русь, проснись!" длительностью 4 минуты 38 секунд, начинающихся словами: "Вставай, просыпайся, священная Русь. Из праха восстань..." и заканчивающихся словами: "...отважных борцов гремит - Проснись, наша Русь, проснись!" (решение Благовещенского городского суда Амурской области от 24.09.2018);

4796. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб-сервисе сайта "vk.com" аудиозаписи "Kiborg - Ресурс" длительностью от 2 минут 38 секунд до 4 минут 41 секунды, "KiBorG - Lebensdauer/Ресурс" длительностью 2 минуты 40 секунд, "Киборг - Ресурс" длительностью 2 минуты 40 секунд, "Kiborg - Ресурс v.2" длительностью 7 минут 26 секунд, Kiborg - Ресурс (ремастеринг альбома "Лжегуманизм") 2008-2009" длительностью 2 минуты 40 секунд, "Kiborg - Ресурс (False-humanism-Лжегуманизм 2007)" длительностью 2 минуты 40 секунд, "The Kiborg - Ресурс" длительностью 2 минуты 40 секунд, "Kiborg - Ресурс (Лжегуманизм 2007)" длительностью 2 минуты 40 секунд, "Киборг vs turist - Ресурс (trance remix)" длительностью 4 минуты 39 секунд, начинающихся словами: "Люди это восполнимый ресурс, такой же ресурс как..." и заканчивающийся словами: "...двери настежь открыты для отбросов и мразь шаг за шагом занимает наше пространство." (решение Благовещенского городского суда Амурской области от 24.09.2018);

4797. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб-сервисе сайта "vk.com" аудиозаписи "Вандал - Судьба моей расы" длительностью 4 минуты 6 секунд, "Вандал - Судьба Моей Расы" длительностью от 4 минуты 6 секунд до 4 минут 8 секунд, "ВАНДАЛ - Судьба моей Расы" длительностью 4 минуты 8 секунд, "Вандал - Судьба Моей Расы (2004 Судьба Моей Расы)" длительностью 04 минуты 06 секунд, "Вандал - Судьба Моей Расы / The Fate Of My Race" длительностью 04 минуты 06 секунд, "Вандал - Судьба" длительностью 4 минуты 6 секунд, "Вандал[httр://muz-vk.ru] - Судьба Моей Расы Судьба Моей Расы Для загрузки воспользуйтесь ссылкой - httр://muz-vk.ru/?audio_name=Вандал" длительностью 4 минуты 6 секунд, "Вандал - 08 - Судьба Моей Расы" длительностью 4 минуты 6 секунд, Вандал[http://muz-vk.ru] - Судьба Моей Расы Для загрузки воспользуйтесь ссылкой - httр://muz-vk.ru/?audio_name=Вандал" длительностью 4 минуты 6 секунд, начинающихся словами: "Сплоченные кровью неразрывные узы ведут нас дорогой..." и заканчивающихся словами: "...ты со мной, судьба моей расы! Я знаю, что мой народ не умрет!" (решение Благовещенского городского суда Амурской области от 24.09.2018);

4798. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб-сервисе сайта "vk.com" аудиозаписи "T.N.F - Славянин" длительностью 5 минут 20 секунд, "T.N.F - Славянин (2003 Во имя павших героев)" длительностью 5 минут 20 секунд, "T.N.F. - Славянин" длительностью от 3 минут 37 секунд до 5 минут 22 секунд, "Неизвестен - T.N.F. - Славянин" длительностью от 5 минут 17 секунд до 5 минут 20 секунд, "T.N.F. - Славянин (Slav)" длительностью 5 минут 10 секунд, "T.N.F-СЛАВЯНИН - Track 8" длительностью 05 минут 20 секунд, "T.N.F. - Славянин" длительностью 05 минут 20 секунд, начинающихся словами "В вечных битвах ты жил по законам отцов. Был не сломлен твой дух..." и заканчивающихся словами: "...одна кровь, одна вера. За славянскую землю ни шагу назад!" (решение Благовещенского городского суда Амурской области от 24.09.2018);

4799. Информационный материал - стихотворение "Письмо фюреру", начинающееся словами: "Здравствуй, дорогой любимый Фюрер" и заканчивающееся словами: "Возвращайся! Мир сошел с ума", размещенные на электронных страницах сайтов в сети Интернет: https://bod-mod.ru/prismo-fyureru-41467; https://vk.com/topic-392931_24478424; https://rusfalanger. livejournal.com/6951.html; https://brusilov-14.livrjournal.com/303008.html; https://hitlerolog.livegournal.com/239699.html, http://blog.i.ua/user/2151380/1312374/, https ://judengegner.livejoumal.com/28000/html, http://www.stihi.ru/2013/05/09/5385, https://grigoruk.livejournal.com/429607.html, https://www.gametracker.com/clan/ iodzone.de/forum.php?post=300333; http://www.diary.ru~chuh/p115644500.htm?oam; https://white-reader.livejournal.com/; https://vk.com/public153320036?w=wall-153320036_42 (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 15.10.2018);

4800. Видеозапись под названием "Русские + Армяне против Исламизации России", размещенная на интернет-сайте http: //www.youtube.com/ watch?v=emCZSg Nhc-Y) (решение Заводского районного суда г. Грозного от 17.02.2015);

4801. Видеоматериал "Чеченец на Майдане", начинающийся со слов мужчины, стоящего на сцене "города Аргуна Шалинский район Чеченская Республика" на фоне армейской палатки, и заканчивающийся словами того же мужчины "это все ложь и провокация, не верьте им, не верьте", общей продолжительностью 3 минуты 16 секунд (решение Заводского районного суда г. Грозного от 31.01.2018);

4802. Визуальный материал, размещенный в сети Интернет на социальном сайте "ВКонтакте", а именно: видеофайл "Еще не поздно все исправить!!!" (https://vk.com/video155777683_164995813) (решение Советского районного суда г. Тулы от 24.05.2016);

4803. Визуальный материал, размещенный в сети Интернет на социальном сайте "ВКонтакте", а именно: видеофайл "Мы победим. Русские вперед!" (https://vk.com/video155777683_165599991) (решение Советского районного суда г. Тулы от 24.05.2016);

4804. Статья "Исламский институт "Кавказ" Качества моджахида", размещенная в сети Интернет на интернет-ресурсе "Encyclopedia Terroristica" по адресу: http:// terroristica.info/node/107 (решение Советского районного суда г. Тулы от 10.08.2015);

4805. Фильм "Отец народа" из цикла "Вождь Советского Союза" (решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 05.08.2010);

4806. Сайт http://www.davmohk.net (решение Заводского районного суда г. Грозного от 22.04.2014);

4807. Сайт http://www.davmohk.org (решение Заводского районного суда г. Грозного от 22.04.2014);

4808. Размещенные в сети Интернет на информационном ресурсе "ВКонтакте" на страницах сообщества "Патриарх Кирилл" (https://vk.com/patriarchkirillswears) фотоизображения по следующим ссылкам: https://vk.com/patriarchkirillswears?z=photo63683472_350444656%2Falbum-63683472_00%2Frev;

https://vk.com/patriarchkirillswears?z=photo-63683472_350408977%2Falbum-63683472_00%2Frev;

https://vk.com/patriarchkirillswears?z=photo-63683472_350331367%2Falbum-63683472_00%2Frev;

https://vk.com/patriarchkirillswears?z=photo-63683472_350413341 %2Falbum-63683472_00%2Frev (решение Щёкинского районного суда Тульской области от 05.04.2016);

4809. Интернет-блог ttp://kazakveterenar.blogspot.ru/, (блог) под названием Духовно-Родовая Держава Русь (решение Шалинского городского суда Чеченской Республики от 08.10.2013);

4810. Видеоматериал с наименованием "АРМЯНИН ГОНИТ НА ЧЕЧЕНЦЕВ ДАГОВ ИНГУШЕЙ НЕТИПИЧНАЯ МАХАЧКАЛА", а также имеющий разные названия на разных сайтах ("Армянин оскорбил чеченцев, ингушей и дагестанцев!!!", "Армянин гонит на чеченцев [Нетипичная Махачкала]", "Армянин оскорбил чеченцев ингушей и дагестанцев", "Армянин оскорбил чеченцев ингушей и дагестанцев"), начинающийся со слов мужчины в солнцезащитных очках, сидящего за столом, на котором лежит компьютерная мышь "мы армяне, а ты малолетка Мадина, кто такая" и заканчивающийся нецензурными высказываниями, общей продолжительностью 5 минут (решение Надтеречного районного суда Чеченской Республики от 17.10.2018);

4811. Информационный материал - видеозапись под названием "White Noise 88 - Конец света. Сопротивляйся!" (другое название - "Сопротивление - Конец света") продолжительностью 3 мин. 36 сек., представляющая собой видеоряд с музыкальным сопровождением и появляющимися в составе видеоряда в кадре письменными высказываниями, начинающимися словами: "Белая паса на земле... Мы пересекали моря, реки и горы...", заканчивающимися словами: "...Конец света - это не мифическое будущее, а суровое настоящее. Битва уже началась! Сопротивляйтесь!" (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 31.10.2018).

Изменения в федеральном списке экстремистских материалов

Пункт 2543 изложен в следующей редакции:

2543. Информационные материалы, размещенные по интернет-адресам: jihadkavkaz.com, www.unaunso.org, una-unso.info, http://www.unso.in.ua/uk, http://pravyysektor.info (решения Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.09.2014, от 30.01.2015 и определение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.09.2014).

Информация предоставлена Минюстом России