Фото: сирийские военные защитили "Шилку" необычным способом

В интернете появилось фото необычно оборудованной огневой позиции.

Bunu daha önce görmemiştim. Deyr-i Zor'da bir ZSU-23-4 Shilka. Yaratıcı bir çözümle namlular yer hedeflerine yöneltilmiş. İspanyol İç Savaşı'nda başlayan uçaksavarların çok yönlü kullanımı WW2'da, Kuzey Afrika'da popüler oldu. pic.twitter.com/gIfSN0cuCe — Yakup Burak Öksüz aka KwK (@Kampfwagenkanon) 13 января 2019 г.

Речь идет о ЗСУ-23-4 "Шилка", которая ведет огонь по наземным целям через вкопанную в насыпь трубу.

Снимок опубликовав в блоге andrei-bt под заголовком "Из творчества сирийской армии".

В комментариях к фотографии отмечается, что сектор обстрела через такую трубу, особенно если она длинная, получается совсем небольшой. Но и столь ограниченная бойница вполне оправдана, если "Шилка", например, пристрелялась к конкретному перекрестку или простреливает улицу вдоль.

ЗСУ-23-4 "Шилка" изначально создавалась как зенитная самоходная установка, имеющая счетверенную автоматическую 23-миллиметровую пушку. Ее скорострельность составляет 3400 снарядов в минуту. Сейчас установка используется против наземных целей в локальных конфликтах.