Каким должно быть идеальное тональное средство? В этом вопросе многие покупатели выражают полное единодушие: с одной стороны, обеспечивающим эффектное покрытие, с другой, не нарушающим кожный баланс и естественный вид.

Формулу, отвечающую этому противоречивому запросу, разработали специалисты Guerlain: новинка L’Essentiel одновременно работает по нескольким направлениям. Во-первых, она выравнивает цвет лица, делая его более ярким, и минимизирует поры. Во-вторых, разглаживает мелкие морщины и борется с пигментацией. В-третьих, увлажняет кожу и обеспечивает ей надежную защиту. И, при всем при этом, легкая тающая текстура позволяет коже дышать и не создает ощущения тяжести на лице. Примечательно, что эффект от L’Essentiel сохраняется и после снятия макияжа: инновационные технологии и входящие в состав средства ингредиенты не только обеспечивают идеальное покрытие, но и постепенно улучшают качество кожи.

Фото: Guerlain