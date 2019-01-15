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15.01.2019 / 16:08
Красота
Идеальное покрытие: Guerlain представил новое тональное средство L’Essentiel
L’Essentiel. Фото: Guerlain
L’Essentiel. Фото: Guerlain

Каким должно быть идеальное тональное средство? В этом вопросе многие покупатели выражают полное единодушие: с одной стороны, обеспечивающим эффектное покрытие, с другой, не нарушающим кожный баланс и естественный вид.
Формулу, отвечающую этому противоречивому запросу, разработали специалисты Guerlain: новинка L’Essentiel одновременно работает по нескольким направлениям. Во-первых, она выравнивает цвет лица, делая его более ярким, и минимизирует поры. Во-вторых, разглаживает мелкие морщины и борется с пигментацией. В-третьих, увлажняет кожу и обеспечивает ей надежную защиту. И, при всем при этом, легкая тающая текстура позволяет коже дышать и не создает ощущения тяжести на лице.  Примечательно, что эффект от L’Essentiel сохраняется и после снятия макияжа: инновационные технологии и входящие в состав средства ингредиенты не только обеспечивают идеальное покрытие, но и постепенно улучшают качество кожи.

Фото: Guerlain
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