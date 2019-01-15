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15.01.2019,  
11:59
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Как американский танк M1 Abrams опозорился в Пакистане

Пакистан мог стать первым иностранным государством, принявшим на вооружение американский M1 Abrams.

В 80-е годы пакистанская армия была вооружена стремительно устаревающей бронетехникой американского и китайского производства. Имевшиеся в сухопутных войсках М48 и Тип 59 уступали как индийским Т-72, так и советским Т-62М, находящимся на вооружении 40-й армии в Афганистане. США в то время были основным союзником Пакистана, и не удивительно, что выбор техники начался с Abram

Американцам эта сделка была важна, поскольку ни партнеры по блоку НАТО, ни другие друзья Вашингтона не хотели брать эту дорогую машину с газотурбинным двигателем, отдавая предпочтению германским Leopard с традиционным дизелем.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Демонстрационные испытания заокеанского танка должны были пройти на одном из полигонов в районе города Бахавалпур в августе 1988 года. На мероприятии собралось все пакистанское руководство во главе с президентом Зия-уль-Хаком.

Abrams продемонстрировал прекрасные скоростные и маневренные характеристики. Однако во время ведения огня из штатного вооружения случился конфуз. Машина, напичканная сложной электроникой, ни разу не попала в цель.

К тому же этот показ был омрачен катастрофой самолета, который доставлял с мероприятия президента и высокопоставленных чиновников.

Пакистанские военные отвергли американскую машину, а в октябре 1988 года был заключен контракт с Китаем на совместную разработку основного боевого танка МВТ-2000. Позже этот проект трансформировался в серийный "Аль-Халид", производство которого в настоящее время продолжает оборонная промышленность страны.

Что же касается испытаний Abrams, то очень редкие фотографии с них были обнародованы в Сети лишь несколько недель назад.

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