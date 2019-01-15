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15.01.2019 / 13:00
Коллекция
Кино и мода: Prada выпустила 5 короткометражных фильмов к весенне-летней коллекции
Фото: Prada
Фото: Prada

Зимние праздники позади, и мировые бренды начинают анонсировать весенне-летние рекламные кампании. Новая коллекция Prada будет представлена пятью короткометражными фильмами, снятыми оператором Бенуа Деби и озвученными звукорежиссером Фредериком Санчесом, специально написавшим для них музыку. Увидеть короткометражки можно будет уже в конце января, на официальном сайте Prada, а пока на нем доступны киноафиши, сделанные на основе фрагментов фильмов. В главных ролях выступают известные модели, такие, как Фреи Бехи Эриксен, Джиджи Хадид, Майке Инги, Лю Вэнь и Анок Яй.

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