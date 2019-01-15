Итальянская марка Herno представила в рамках ежегодной флорентийской выставки Pitti Uomo новую коллекцию Laminar "Sartorial Engineering" будущего осенне-зимнего сезона. Отражая основную идеологическую линию бренда - "функциональность превыше эстетики" - проект, с одной стороны, отдает дань традиционному портновскому искусству, с другой, демонстрирует новейшие технологические разработки исследовательского центра Herno.

В частности, коллекция включает материалы с технологическими мембранами, которые сочетаются со специальной обработкой, отвечающей за защиту от влаги и ветра; съемные вставки, гарантирующие комфортную посадку и носку; молнии с покрытием из полиуретана и многое другое.

В серии представлено 28 новых моделей, позволяющих экспериментировать с разными стилями: здесь и традиционные дождевики, и бомберы, и безупречные классические парки. Цветовая палитра отсылает к классике мужской моды: насыщенный голубой, благородный коричневый и красный комбинируются с монохромными серым и черным.

Фото: Herno В дополнение к новым моделям в коллекции можно найти знаковые для Herno предметы из линии Herno Laminar, созданные в партнерстве с брендом Gore (производитель мембран GoreTex и мембран Gore® Windstopper). Примечательно, что каждое изделие дополнено специальными метками и иконками с информацией о примененных технологиях и особенностях материалов.