Минэкономразвития предложило избавить регионы от части обязательств

Минэкономразвития проанализировало финансовые обязательства регионов и предложило освободить территории от части функций.

Соответствующая "дорожная карта" и отзывы профильных ведомств опубликованы на сайте министерства.

В министерстве считают, что регионы плохо исполняют свои полномочия из-за нехватки средств. При этом перечень их обязательств чрезмерен. Эта тема еще год назад обсуждалась в Сочи на совещании председателя правительства Дмитрия Медведева.

Непомерные финансовые обязательства увеличивают нагрузку на региональные бюджеты и мешают развитию регионов.

Минэкономразвития внесло в "дорожную карту" 57 избыточных требований. Предлагается пересмотреть схему финансирования льготными лекарствами (с которыми сейчас происходят перебои), а также часть льгот, и от некоторых из них отказаться (к примеру, от компенсаций расходов на жилье и коммунальные услуги для педагогов). Это объясняется ростом зарплат бюджетников.