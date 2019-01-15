Nokia готова выпустить свой первый смартфон с "дырой" в экране

Компания HMD Global, ответственная за возрождение из пепла бренда Nokia, готовится в течение месяца выпустить новый бюджетный смартфон - Nokia 6.2, о чем сообщает портал Gizmochina.

Первичный запуск произойдет ориентировочно в конце этого месяца и будет нацелен на китайский рынок, а уже в феврале новинка доберется до других регионов.

Ожидается, что гаджет будет оснащаться 6,2-дюймовым IPS-дисплеем. Главной киллер-фичей может стать отверстие в дисплее под фронтальную камеру, что очень нетипично для смартфонов среднего ценового сегмента. Как правило, производители анонсируют такие решения для флагманских или околофлагманских моделей. Сердце и мозги девайса - крепкий и хорошо зарекомендовавший себя процессор Qualcomm Snapdragon 632.

Nokia 6.2 выйдет в двух спецификациях - с 4 и 6 Гб оперативной памяти при 64 Гб внутреннего накопителя для обеих версий. Также возможна поддержка microSD-карт.

Предполагается, что телефон будет оснащен двойной 16-мегапиксельной камерой от Leica.

Логично, что, как и все предыдущие аппараты линейки, Nokia 6.2 станет частью программы Google One и будет работать на "чистом" Android.