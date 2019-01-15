Нуар по-французски: стиль главного героя в фильме «Черная полоса»

Сложные лилово-коричневые оттенки увядающего осеннего леса, благородные замша и твид, куртки с накладными карманами и классические ботинки-оксфорды: только что вышедший на экраны франко-бельгийский триллер "Черная полоса" мог бы послужить наглядной иллюстрацией тенденции на 1970-е, одного из ключевых направлений мужской моды этого года. Главным ориентиром тренда служит герой Венсана Касселя, который исполняет роль Франсуа Висконти - опытного комиссара, расследующего запутанное дело об исчезновении подростка. Его гардероб отсылает к французским фильмам-нуар 40-летней давности, где в очень похожих классических плащах и пиджаках щеголяли герои Алена Делона, и местами цитирует голливудские фильмы 1940-1950-х с Хамфри Богартом - собственно, и ставших родоначальниками жанра.