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15.01.2019 / 14:24
Стиль
Нуар по-французски: стиль главного героя в фильме «Черная полоса»
Все предметы - Corneliani
Все предметы - Corneliani

Сложные лилово-коричневые оттенки увядающего осеннего леса, благородные замша и твид, куртки с накладными карманами и классические ботинки-оксфорды: только что вышедший на экраны франко-бельгийский триллер "Черная полоса" мог бы послужить наглядной иллюстрацией тенденции на 1970-е, одного из ключевых направлений мужской моды этого года. Главным ориентиром тренда служит герой Венсана Касселя, который исполняет роль Франсуа Висконти - опытного комиссара, расследующего запутанное дело об исчезновении подростка. Его гардероб отсылает к французским фильмам-нуар 40-летней давности, где в очень похожих классических плащах и пиджаках щеголяли герои Алена Делона, и местами цитирует голливудские фильмы 1940-1950-х с Хамфри Богартом  - собственно, и ставших родоначальниками жанра.

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