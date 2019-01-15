Песков: США и РФ не смогут санкциями изменить политику друг друга

У США и РФ отсутствуют рычаги давления, которыми бы они смогли вынудить друг друга изменить свою политику. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью "АиФ".

"Несмотря на то, что США - самая крупная в мире экономика, у них нет инструментов, которые могут вынудить Россию отказаться от своей суверенной политики", - подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил, что американская сторона не раз пыталась санкциями что-то изменить, но не добилась успеха. Песков отметил, что почти 40 лет Россию безрезультатно в чем-то ограничивают разные страны, в том числе и США со своим "законом Магнитского".

В то же время, пресс-секретарь президента подчеркнул, что санкции - это очень серьезно, поэтому не стоит их недооценивать.