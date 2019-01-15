Профессор из Австралии разработал лечебный спрей для боевых кораблей

Исследователи разработали технологию распыления композитного материала для ремонта военных кораблей, поврежденных огнем или ракетной атакой. Лечебный спрей разработал профессор Мельбурнского королевского технологического университета - RMIT из Австралии Адриан Моуриц. Его исследования финансировали министерство обороны Австралии и ВМФ США.

Как пишет сайт RMIT university, Адриан Моуриц разрабатывает полимер, который можно разбрызгивать на растрескавшиеся или поврежденные волокнистые композитные поверхности, чтобы восстановить их в течение 10 минут. Он позволит ремонтировать корабли прямо в море. Сейчас же, если поврежден композит, самолет или корабль необходимо вывести из эксплуатации и ремонтировать. Это довольно длительный и дорогой способ.

- Наш метод позволяет выполнять ремонт немедленно, когда возникает повреждение, - сказал Адриан Моуриц.

В информации университета не сообщается о составе композитного полимера и о сроках его действия. Только уточняется, что новый композит профессор создал, занимаясь проблемой огнестойкости материалов, которые используют в Военно-морском флоте Австралии.