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15.01.2019,  
10:36
Текст:  Светлана Цыганкова

Профессор из Австралии разработал лечебный спрей для боевых кораблей

Фото: U.S.Navy/wikipedia Фото: U.S.Navy/wikipedia
Фото: U.S.Navy/wikipedia

Исследователи разработали технологию распыления композитного материала для ремонта военных кораблей, поврежденных огнем или ракетной атакой. Лечебный спрей разработал профессор Мельбурнского королевского технологического университета - RMIT из Австралии Адриан Моуриц. Его исследования финансировали министерство обороны Австралии и ВМФ США.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Как пишет сайт RMIT university, Адриан Моуриц разрабатывает полимер, который можно разбрызгивать на растрескавшиеся или поврежденные волокнистые композитные поверхности, чтобы восстановить их в течение 10 минут. Он позволит ремонтировать корабли прямо в море. Сейчас же, если поврежден композит, самолет или корабль необходимо вывести из эксплуатации и ремонтировать. Это довольно длительный и дорогой способ.

- Наш метод позволяет выполнять ремонт немедленно, когда возникает повреждение, - сказал Адриан Моуриц.

В информации университета не сообщается о составе композитного полимера и о сроках его действия. Только уточняется, что новый композит профессор создал, занимаясь проблемой огнестойкости материалов, которые используют в Военно-морском флоте Австралии.

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