Движение на салатовой ветке метро полностью восстановлено

Московский метрополитен полностью восстановил работу после утреннего сбоя на двух линиях.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, недавно поезда снова начали курсировать между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская" на Филевской линии. Сбой на "голубой" ветке был связан с техническими причинами.

Ранее движение было восстановлено на северном участке Люблинско-Дмитровской линии. Станции "Селигерская", "Окружная", и "Верхние Лихоборы" открыли для пассажиров. В причинах сбоя будут разбираться специалисты в области транспорта и метростроения. По предварительной версии, во время строительства второго вестибюля "Окружной" на одной из платформ выбило пробку гидроизоляции.