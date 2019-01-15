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15.01.2019 12:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Коммунальщики приступили к ремонту на месте провала грунта в Москве

Текст: Иван Пышечкин

Городские службы приступили к ремонтным работам на Ферганской улице в Москве, где ранее утром 15 января произошел провал грунта на проезжей части, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В результате инцидента коммунальные сети не повреждены, отключения потребителей от тепло- и водоснабжения не было", - говорится в сообщении пресс-службы.  

Движение на салатовой ветке метро полностью восстановлено

Ранее из-за ЧП движение по Ферганской улице перекрыли от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы автомобилистам порекомендовали объезжать закрытый для движения участок по улице Академика Скрябина, а также по Сурскому и Сормовскому проездам.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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