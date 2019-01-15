Коммунальщики приступили к ремонту на месте провала грунта в Москве

Городские службы приступили к ремонтным работам на Ферганской улице в Москве, где ранее утром 15 января произошел провал грунта на проезжей части, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В результате инцидента коммунальные сети не повреждены, отключения потребителей от тепло- и водоснабжения не было", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее из-за ЧП движение по Ферганской улице перекрыли от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы автомобилистам порекомендовали объезжать закрытый для движения участок по улице Академика Скрябина, а также по Сурскому и Сормовскому проездам.