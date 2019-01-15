Мурад Хамизилаев расчищает занесенный снегом обелиск на деревенской улице. Из окрестных сел здесь, во владимирской глубинке, на фронт в 1941-м ушло 682 человека. Домой не вернулся каждый третий...

Памятник воинам Великой Отечественной поставили в 1995-м. И за 24 года он пришел в упадок. Поэтому Мурад решил восстановить обелиск:

- Он не то что был разрушен, но требовал капитального ремонта. Цемент разрушался, плита лопнула. Мы все отремонтировали.

"Мы" - это 26-летний Мурад и его друзья. Многие из них перебрались в город, а в родное село приезжают на выходные. Отец Мурада - из Дагестана. "Батя, - рассказывает он, - служил рядом с Ковровом, потом во Владимире выучился на ветеринара и по распределению попал сюда". Мурад родился уже здесь.

- Можно сказать, коренной житель! - говорит он про себя.

И правда: некоторые слова произносит с владимирской интонацией.

Мурад давно работает лесорубом. В соседней деревне у него пилорама. Но бизнес идет не очень - и Хамизилаев тоже подумывает перебраться в город. Кстати, в селе его затею с ремонтом памятника поняли не все:

- Некоторые люди думали, что я это за деньги делаю. Вроде как взял объект. А на самом деле просто взялся за это дело и попросил друзей, которые не отказали, которые поняли, что все не ради денег.

Ремонтировать памятник начали в августе 2018-го, а закончили в конце сентября. Благо осень была теплой и сухой - позволяла работать. На вопрос, в какую сумму обошелся ремонт, Мурад отвечает так: "Недешево все. Но говорить цену не буду".

Память о Великой Отечественной для него - это и память о прадедах. Один прошел всю войну, второй пропал без вести:

- В 1939-м он ушел в армию. В 1941-м война началась. Прадед служил на Украине - там же, видимо, и погиб. Ничего не знаем о нем. А второй прадед прошел всю войну. Но вообще ничего не говорил о ней.

Родственники Мурада из Дагестана приезжали сюда как раз когда шел ремонт обелиска. Тоже помогали. Вокруг него сделали и подсветку. Весной жители села высадят здесь цветы.

А фотографии прежнего памятника, который был поставлен еще в советское время, хранит Елена Горбунова - заведующая местной библиотекой. Тот, которым его заменили в 1995-м, тоже нуждался в ремонте.

- Доску с фамилиями заменили еще раньше, в том числе, и потому, что не все были указаны на прежней. Это мы поняли, когда начали собирать материалы, проводить Бессмертный полк. А уж сам памятник отремонтировал Мурад.

В Санникове интересуются историей. Один из местных жителей берет читать книгу о событиях 1916-го. Правда, отремонтированный монумент он не успел разглядеть, хоть и прошло почти полгода: "А я там и не был. И внимания не обращаю..."

- Он в другой стороне живет. Доходит только до клуба, - оправдывают книголюба в библиотеке.

В лес за новогодней елкой Мурад ездил накануне праздника. Было бы странно, чтобы ее для села выбирал не лесоруб Хамизилаев, а кто-то другой:

- Летом смотришь - вроде нормальная елка, а зимой приезжаешь... Вот видишь: эта сторона - лысая. Так-то она ровная, а здесь пары кустиков не хватает. Но все равно полдня выбирал!

Так и с памятником - у Мурада ко всему основательный подход.