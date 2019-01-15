Морившую дочерей голодом москвичку привлекут к ответственности

Столичная полиция привлекла к ответственности многодетную мать, которая довела дочерей до истощения.

Как сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД, 26-летнюю девушку нашли недалеко от дома, где ранее в запертой квартире обнаружили голодных девочек. Она якобы вышла из дома по делам с двумя другими детьми - новорожденным малышом и 7-летним сыном. В полиции на девушку составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ - "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Инспекторы первым делом поинтересовались, почему она довела детей до такого состояния. Женщина объяснила, что является матерью-одиночкой и якобы не знала, куда надо обращаться за помощью. Все ее четверо детей будут осморены врачами. Не исключено, что против многодетной матери могут возбудить уголовное дело.

Ранее "РГ" писала, что в районе Некрасовка сотрудники МЧС в присутствии полицейских и представителей органов опеки вскрыли дверь, за которой безудержно плакали дети. Девочки 1,5 и 5 лет остались в квартире одни и явно были истощены. У младшей сестры было диагностировано переохлаждение. Она сама попыталась искупаться в ванной, но, видимо, не смогла включить теплую воду.