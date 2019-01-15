СК разоблачил коррупционную схему в новой Москве

В Москве по подозрению в получении взятки задержан глава поселения Кокошкино Константин Вагин. Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, к ответственности привлекли и предполагаемого взяткодателя - предпринимателя Сергея Хвалина.

Сумма взятки, по версии следствия, составила более 2,5 миллиона рублей. Эти деньги, как считают в СК, Хвалин передал Вагину еще 23 декабря 2017 года. В то время чиновник был заместителем главы поселения Краснопахорское и деньги получил в своем кабинете. Миллионы были наградой за общее покровительство компаниям, работавшим по муниципальным контрактам.

Эту схему разоблачили с помощью в ходе совместной работы СК, московской полиции и правительства столицы. Теперь против Вагина возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ, а против Хвалина - по 291-й (соответственно, получение и дача взятки в особо крупном размере). С обоими фигурантами работают следователи, в ближайшее время коммерсанту и чиновнику изберут меру пресечения.