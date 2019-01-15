Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.01.2019,  
09:28
Текст:  Антон Валагин (Смоленск)

Войска на западе России одели в керамическую броню

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в Брянской и Смоленской областях получили более полутора тысяч бронежилетов нового типа.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фрегат с возможностями крейсера: что умеет "Адмирал Макаров"

- Бронежилет входит в экипировку "Ратник". Он снабжен керамическими панелями пятого и шестого класса защиты, выдерживающими выстрел в упор из снайперской винтовки Драгунова и попадание усиленной пули калибра 7,62 мм для автомата Калашникова. Вес бронежилета 7,5 килограмма, - рассказали в пресс-службе ЗВО.

Благодаря модульной конструкции на экипировку легко монтируются дополнительные секции для магазинов, подсумков, средств химзащиты и другого снаряжения.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
гособоронзаказ
Фото: КБ "Борисфен"
Скончался создатель авиадвигателей Александр Саркисов 14.01.2019
СМИ: Производство пистолета на замену ПМ начнется в этом году 13.01.2019
Кабины самолетов Су-57 и Ту-160 получили новое стелс-покрытие 11.01.2019
Ратник
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Российские батискафы для спецопераций вызвали беспокойство в США 14.01.2019
Экипировка солдата будущего "Ратник" появится в гражданском варианте 10.10.2018
Экипировку "Ратник" довели до совершенства 10.03.2018
бронежилеты
В России создан бронежилет для женщин 12.04.2017
Российских журналистов защитят новые бронежилеты 22.03.2016