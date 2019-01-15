100 млн руб потребуется на лечение больных гепатитом амурских детей

К решению проблемы с массовым заражением детей из Приамурья гепатитом С подключилось министерство здравоохранения РФ. В их лечении примут участие лучшие специалисты страны. Уже известна сумма, в которую обойдется противовирусная терапия.

- Я надеюсь, что Амурская область оцифровала цену ошибки. Слава Богу, это не фатально. Гепатит С лечится. Ситуация, наверное, встанет примерно в сто миллионов рублей, так как препараты дорогостоящие, - заявила РИА Новости заместитель руководителя федерального медико-биологического агентства Юлия Мирошикова.

По данным регионального минздрава гепатитом были инфицированы двенадцать детей больных тяжелыми заболеваниями крови. Все они проходили или проходят лечение в гематологическом отделении детской областной больницы.

Напомним, о том, что маленькие пациенты больницы на протяжении нескольких лет заражаются вирусом гепатита С стало известно в конце декабря прошлого года. Тогда называлось большее число детей. Возраст больных: от года до пятнадцати лет.

Уголовное дело о массовых заражениях передано в центральный аппарат СК РФ.

Кстати



В Амурском управлении Роспотребнадзора уточнили, что причина распространения вируса устранена. Но саму причину так и не озвучили.