Из Приморья попытались вывезти когти медведя в пачке из-под сигарет

Гражданин КНР пытался незаконно вывезти из Приморского края когти медведя, упаковав их в пачку из-под сигарет, сообщил РИА Новости заместитель начальника таможенного поста "Полтавка" Сергей Ли.

Подозрительным гражданин Китая показался не только сотрудникам таможни, но и служебной собаке Лоре. Та что-то унюхала в его куртке. При досмотре там нашлась пачка сигарет с когтями животного, предположительно, медведя.

Отпираться гражданин не стал, заявил, что знал о запрете на вывоз дериватов, поэтому и спрятал когти.

В его отношении возбуждено дело об административном правонарушении. Китайцу грозит штраф - до трехкратного размера стоимости товаров и конфискация.

Справка "РГ"

Вывоз животных и их дериватов из России допускается при наличии разрешительных документов. Когти гималайского и бурого медведей пользуются в КНР спросом в практике традиционной медицины. Коготь медведя также является популярным оберегом.