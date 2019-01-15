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15.01.2019 10:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из Приморья попытались вывезти когти медведя в пачке из-под сигарет

Текст: Ольга Журман
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Гражданин КНР пытался незаконно вывезти из Приморского края когти медведя, упаковав их в пачку из-под сигарет, сообщил РИА Новости заместитель начальника таможенного поста "Полтавка" Сергей Ли.

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Подозрительным гражданин Китая показался не только сотрудникам таможни, но и служебной собаке Лоре. Та что-то унюхала в его куртке. При досмотре там нашлась пачка сигарет с когтями животного, предположительно, медведя.

Отпираться гражданин не стал, заявил, что знал о запрете на вывоз дериватов, поэтому и спрятал когти.

В его отношении возбуждено дело об административном правонарушении. Китайцу грозит штраф - до трехкратного размера стоимости товаров и конфискация.

Справка "РГ"

Вывоз животных и их дериватов из России допускается при наличии разрешительных документов. Когти гималайского и бурого медведей пользуются в КНР спросом в практике традиционной медицины. Коготь медведя также является популярным оберегом.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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