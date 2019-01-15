Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 5,5 км

Парогазовый выброс с примесью пепла произошел на камчатском вулкане Шивелуч во вторник днем.

Согласно данным группы KVERT, на которые ссылается "Интерфакс", столб поднялся на высоту до 5,5 километра над уровнем моря. Шлейф от выброса растянулся на 72 километра к юго-востоку от исполина.

По информации регионального ГУ МЧС, пеплопада в Усть-Камчатском районе не зафиксировано.

Шивелучу присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.