Всероссийский театральный марафон стартует во Владивостоке

Крупнейшее событие Года театра, в котором примут участие 85 регионов страны, - Всероссийский театральный марафон - начнется 18 января на Приморской сцене Мариинского театра (Владивосток) показом легендарного русского балета "Спящая красавица" на музыку Петра Чайковского в классической хореографии Мариуса Петипа.

В главных партиях - Екатерина Осмолкина (принцесса Аврора) и Кимин Ким (принц Дезире).

Всероссийский театральный марафон продлится весь 2019 год: уже скоро культурная эстафета из Владивостока отправится на запад - Приморский театр драмы поедет в Хабаровск, Хабаровский музыкальный театр - в Южно-Сахалинск. А завершится марафон в Калининграде.

Кроме того, в рамках Всероссийского театрального марафона во всех федеральных округах пройдут восемь форумов Союза театральных деятелей РФ "Российский театр ‒ XXI век. Новый взгляд", на которых будут обсуждаться проблемы театрального дела в России. А на заключительном форуме в Москве примут проект документа "Стратегия развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2030 года".

Подробную афишу Года театра можно найти на официальном сайте.