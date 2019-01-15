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15.01.2019 15:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудника УФСИН Мордовии обвинили в получении взятки в 220 тысяч рублей

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Бывший сотрудник колонии №17 УФСИН Мордовии стал фигурантом уголовного дела: 26-летний мужчина подозревается в получении взятки в 220 тысяч рублей. Деньги стали вознаграждением за доставку в колонию 32 мобильных телефонов.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСC
В СК переданы материалы о рабском труде женщин в мордовской колонии

Как сообщило во вторник УФСИН по РМ, произошло это в начале мая прошлого года.

- Сотрудник исправительной колонии договорился с осужденным, отбывающим наказание за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, за денежное вознаграждение пронести на территорию режимного объекта 32 мобильных телефона и сим-карту. Через электронную платежную систему обвиняемому было перечислено 220 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Затем мужчина совершил с этой суммой ряд финансовых операций для легализации денег. Он обвиняется в получении взятки (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ) и легализации денежных средств, добытых преступным путем (часть 1 статьи 174.1 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено следователем СК на основании материалов сотрудников отдела собственной безопасности УФСИН по РМ.

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