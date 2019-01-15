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15.01.2019 11:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пензе житель многоэтажки взял заложницу и угрожал взорвать газ

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Инцидент произошел в Пензе на улице Бородина, 10. 35-летний мужчина, проживающий в квартире на четвертом этаже, угрожал взорвать газ и удерживал в заложниках сожительницу. На место происшествия выехали спецслужбы города.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Пензенской области, мужчина не выдвигал никаких определенных требований. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения.

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Специалисты газовой службы перекрыли подачу газа в квартиру. Сотрудники Росгвардии смогли проникнуть в нее с помощью матери дебошира. В квартире обнаружили избитую женщину. Ее госпитализировали. Виновник инцидента был задержан.

После ЧП глава региона Иван Белозерцев предложил отключать газ в квартирах лиц, не контролирующих свое поведение.

"Газовое оборудование в квартирах лиц с асоциальным поведением, должно находиться под постоянным контролем. За эту работу отвечают управляющие компании, специальные коммунальные службы. В случаях злоупотребления жильцов спиртными напитками, надо информировать о возникающих рисках правоохранительные органы, в качестве самых жестких мер по обеспечению безопасности граждан - использовать отключения газа", - цитирует губернатора официальный портал правительства Пензенской области.

В регионе предложили профилактические меры, направленные на работу с неблагополучными семьями, проживающими в многоэтажных домах.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пенза
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