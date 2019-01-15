В Татарстане проверят видео с учеником, которого не пустили в столовую

Новости

Лукашенко назвал главные задачи власти 16:30
В Краснодаре скончался раненный в перестрелке сотрудник Росгвардии 16:27
Число врачей в Москве увеличилось на 2 тыс. человек за два года 16:20
Названы самые необычные покупки москвичей 16:20
Автомобили Volkswagen подорожали в России 16:15
В новом бюджете Испании зарплата премьер-министра немного подросла 16:10
Медведев пересел на лимузин Aurus 16:08
Минтранс опроверг введение льгот для электрокаров на платных дорогах 16:07
В Индии найдена таинственная уходящая под землю древняя плита 16:06
Морившую дочерей голодом москвичку привлекут к ответственности 16:01
Путину пообещали подарить композитную клюшку "Россия" 16:00
Сотрудника УФСИН Мордовии обвинили в получении взятки в 220 тыс рублей 15:59
Российский завод GM продан: что там могут начать выпускать 15:58
Челябинец попытался въехать в магазин на внедорожнике 15:50
Жильцов разрушенного взрывом дома в Шахтах начали пускать в квартиры 15:50
Гостями фестиваля "Путешествие в Рождество" стали 18,6 млн человек 15:48
"Почта России" возобновила продажи пива 15:45
Акимов назвал криптовалюты бесперспективными 15:40
В Абхазии грабители убили россиянина-хозяина дома 15:39
В Симферополе построят канализационный коллектор за 11 млрд рублей 15:37
В Уфе полицейские выгнали из отдела следователей и попали под статью 15:37
Слухи об участии россиян в подавлении протестов в Судане опровергли 15:32
Роспотребнадзор опроверг данные об экспертизе комикса о Дэдпуле 15:31
Петербуржцы выстроились в очередь за "красивыми" датами на свадьбу 15:30
Ученые: Антарктида тает в шесть раз быстрее, чем 40 лет назад 15:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет покупателя заложенного автомобиля
Что ждет покупателя заложенного автомобиля
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 15:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане проверят видео с учеником, которого не пустили в столовую

Текст: Сергей Кирсанов

В Набережных Челнах начата проверка конфликта в местной школе №13, в которой педагоги не пустили ученика в столовую.

Видео с инцидентом было опубликовано в социальных сетях. По словам анонимного автора ролика, школьник заплатил за порцию, но его не пустили, так как он опоздал. В видео слышны слова учителей: "На тебя не накрыли! Развернулся и пошел!"

Фото: Сергей Михеев/РГ
Евгений Ямбург: Обществу нужна длительная педагогическая терапия

По словам начальника Управления образования исполкома Набережных Челнов Винера Харисова, поведение сотрудников школы, выполнявших роль дежурных администраторов, вызвано тем, что мальчик хотел пройти в столовую вне графика.

- Инцидент случился на третьей перемене, когда в столовой обедают ученики 7 "Б" класса. Выпечка продается на перемене после четвертого и пятого уроков, а не после третьего и, кроме того, школьник хотел приобрести выпечку не для себя, а для старшеклассников. К тому же перемена заканчивалась, и мальчик мог не успеть до звонка зайти в класс, - приводит слова чиновника "Татар-Информ".

Харисов также добавил, что с администрацией образовательного учреждения проведена беседа, чтобы не допускать подобных ситуаций.

В Министерстве образования и науки РТ заявили, что решение о мерах, которые будут приняты по инциденту, последует по результатам служебной проверки.

- Факт любого некорректного обращения в отношении ребенка министерство считает недопустимым и противоречащим нормам педагогической этики. В настоящее время в школе проводится служебное расследование по изучению причин, результатом которого стал инцидент во время посещения школьной столовой с последующим размещением информации в сети Интернет, - отметили в пресс-службе ведомства.

В Прокуратуре Татарстана также сообщили, что при наличии оснований последуют меры прокурорского реагирования.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Образование Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей
Бизнес-сообщество предложило ввести налог на выезд за границу
Голикова рассказала о снижении в России уровня бедности
ЦБ опустил курс евро ниже 77 рублей