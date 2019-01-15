В Татарстане проверят видео с учеником, которого не пустили в столовую

В Набережных Челнах начата проверка конфликта в местной школе №13, в которой педагоги не пустили ученика в столовую.

Видео с инцидентом было опубликовано в социальных сетях. По словам анонимного автора ролика, школьник заплатил за порцию, но его не пустили, так как он опоздал. В видео слышны слова учителей: "На тебя не накрыли! Развернулся и пошел!"

По словам начальника Управления образования исполкома Набережных Челнов Винера Харисова, поведение сотрудников школы, выполнявших роль дежурных администраторов, вызвано тем, что мальчик хотел пройти в столовую вне графика.

- Инцидент случился на третьей перемене, когда в столовой обедают ученики 7 "Б" класса. Выпечка продается на перемене после четвертого и пятого уроков, а не после третьего и, кроме того, школьник хотел приобрести выпечку не для себя, а для старшеклассников. К тому же перемена заканчивалась, и мальчик мог не успеть до звонка зайти в класс, - приводит слова чиновника "Татар-Информ".

Харисов также добавил, что с администрацией образовательного учреждения проведена беседа, чтобы не допускать подобных ситуаций.

В Министерстве образования и науки РТ заявили, что решение о мерах, которые будут приняты по инциденту, последует по результатам служебной проверки.

- Факт любого некорректного обращения в отношении ребенка министерство считает недопустимым и противоречащим нормам педагогической этики. В настоящее время в школе проводится служебное расследование по изучению причин, результатом которого стал инцидент во время посещения школьной столовой с последующим размещением информации в сети Интернет, - отметили в пресс-службе ведомства.

В Прокуратуре Татарстана также сообщили, что при наличии оснований последуют меры прокурорского реагирования.