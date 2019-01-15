Раненного в Ингушетии полицейского отправят на лечение в Москву

Новости

Лукашенко назвал главные задачи власти 16:30
В Краснодаре скончался раненный в перестрелке сотрудник Росгвардии 16:27
Число врачей в Москве увеличилось на 2 тыс. человек за два года 16:20
Названы самые необычные покупки москвичей 16:20
Автомобили Volkswagen подорожали в России 16:15
В новом бюджете Испании зарплата премьер-министра немного подросла 16:10
Медведев пересел на лимузин Aurus 16:08
Минтранс опроверг введение льгот для электрокаров на платных дорогах 16:07
В Индии найдена таинственная уходящая под землю древняя плита 16:06
Морившую дочерей голодом москвичку привлекут к ответственности 16:01
Путину пообещали подарить композитную клюшку "Россия" 16:00
Сотрудника УФСИН Мордовии обвинили в получении взятки в 220 тыс рублей 15:59
Российский завод GM продан: что там могут начать выпускать 15:58
Челябинец попытался въехать в магазин на внедорожнике 15:50
Жильцов разрушенного взрывом дома в Шахтах начали пускать в квартиры 15:50
Гостями фестиваля "Путешествие в Рождество" стали 18,6 млн человек 15:48
"Почта России" возобновила продажи пива 15:45
Акимов назвал криптовалюты бесперспективными 15:40
В Абхазии грабители убили россиянина-хозяина дома 15:39
В Симферополе построят канализационный коллектор за 11 млрд рублей 15:37
В Уфе полицейские выгнали из отдела следователей и попали под статью 15:37
Слухи об участии россиян в подавлении протестов в Судане опровергли 15:32
Роспотребнадзор опроверг данные об экспертизе комикса о Дэдпуле 15:31
Петербуржцы выстроились в очередь за "красивыми" датами на свадьбу 15:30
Ученые: Антарктида тает в шесть раз быстрее, чем 40 лет назад 15:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет покупателя заложенного автомобиля
Что ждет покупателя заложенного автомобиля
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 15:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Раненного в Ингушетии полицейского отправят на лечение в Москву

Текст: Алена Ларина (Магас)

Младшего лейтенанта полиции Ингушетии, раненного неизвестными преступниками в городе Сунжа, отправят на лечение в главный клинический госпиталь МВД России в Москву. Об этом сообщили в республиканском полицейском управлении.

В Подмосковье убит полицейский

Напомним, вооруженное нападение на сотрудников правопорядка произошло 12 января. Один полицейский был убит, второй получил ранение. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.

Был также ранен знакомый полицейских - 27-летний житель Назрани, находившийся в их автомобиле. Сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.

Пострадавшему во время обстрела младшему лейтенанту в республиканской больнице была проведена первичная хирургическая обработка ран правого плеча и спины. Но в связи с тем, что врачи оценивают его состояние как средней тяжести, руководство управления медицинского обеспечения МВД России приняло решение о госпитализации больного в Москву.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей
Бизнес-сообщество предложило ввести налог на выезд за границу
Голикова рассказала о снижении в России уровня бедности
ЦБ опустил курс евро ниже 77 рублей