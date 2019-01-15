Раненного в Ингушетии полицейского отправят на лечение в Москву

Младшего лейтенанта полиции Ингушетии, раненного неизвестными преступниками в городе Сунжа, отправят на лечение в главный клинический госпиталь МВД России в Москву. Об этом сообщили в республиканском полицейском управлении.

Напомним, вооруженное нападение на сотрудников правопорядка произошло 12 января. Один полицейский был убит, второй получил ранение. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.

Был также ранен знакомый полицейских - 27-летний житель Назрани, находившийся в их автомобиле. Сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.

Пострадавшему во время обстрела младшему лейтенанту в республиканской больнице была проведена первичная хирургическая обработка ран правого плеча и спины. Но в связи с тем, что врачи оценивают его состояние как средней тяжести, руководство управления медицинского обеспечения МВД России приняло решение о госпитализации больного в Москву.