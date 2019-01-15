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15.01.2019,  
17:42
Текст:  Светлана Цыганкова

Летчики СФ показали фигуры высшего пилотажа на разных высотах

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Летчики корабельного истребительного авиационного полка Северного флота выполнили первые в наступившем году полеты на палубных истребителях Су-33 и учебно-тренировочных самолетах Су-25УТГ. Взлетали они с аэродрома Североморск-3 во вторник, 15 января.

Фото: Россия 1
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Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, военные летчики отрабатывали тактические приемы воздушного боя с применением наступательных и оборонительных боевых маневров. Они предназначены для перехвата и поражения условного противника. Причем как пилотируемых, так и беспилотных авиасредств. Кроме этого, офицеры показали фигуры высшего пилотажа во всем диапазоне высот, скоростей и перегрузок. Полеты выполнялись как над сушей, так и над акваторией Баренцева моря.

Летчикам приходилось выполнять поставленные задачи в сложных метеорологических условиях Заполярья.

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