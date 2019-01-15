Петербуржцы собрали деньги на выкуп молодой львицы

Российский карантинный центр диких животных, расположенный в Ленинградской области, собрал деньги на выкуп молодой львицы Симоны. По словам хозяина, держать у себя в квартире дикого зверя ему стало сложно.

"Владелец Симоны не хочет продавать львицу в цирк. Нормальные зоопарки их не берут (неизвестна генетика). Остаются частные подворья, частные коммерческие зверинцы", - объясняют свое решение зоозащитники. По их мнению, переезд львицы в центр, специально созданный для спасения диких животных, - лучший выход для Симоны.

Поскольку центр существует только на пожертвования, два дня назад его сотрудники разместили в соцсетях призыв собрать деньги на выкуп львицы - 70 тысяч рублей. А уже сегодня зоозащитники сообщили, что необходимая сумма собрана.

Кстати

Владелец Симоны - петербуржец Александр Васюкович, бывший участник реалити-шоу "Дом-2". По его словам, он купил львенка по объявлению несколько месяцев назад. Сейчас Симона, которой около полугода, весит 25 килограммов и отличается очень игривым нравом. Держать в квартире активного дикого зверя непросто и накладно, поэтому молодой человек решил ее продать, но не цирку и не зоопарку.