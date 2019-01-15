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15.01.2019 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция задержала петербуржца, заблокировавшего врача в квартире

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Петербурге правоохранители задержали мужчину, который не хотел выпустить из квартиры врача неотложной помощи, пока тот не вылечит его мать, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

В Петербурге посетитель бара избил врача "скорой"

Инцидент произошел в доме номер 3 по улице Куйбышева. Врача неотложной помощи вызвали к женщине 80 лет, которой срочно понадобилась помощь. Но когда доктор совершила необходимые манипуляции, сын пациентки счел, что оказанная медицинская помощь недостаточна.

Петербуржец стал требовать, чтобы врач вылечила его мать, и отказался выпускать медика из квартиры.

Врач неотложной помощи вызвала по телефону полицию, сына пожилой пациентки задержали. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".

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