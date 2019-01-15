На Кубани в суд передали дело о ЧП с туристом на аттракционе

На Кубани в суд передали уголовное дело о травмировании туриста на аттракционе "Водная лыжа". По данным правоохранителей, обвиняемым проходит житель Туапсинского района, который "оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности" (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ).

- Инцидент произошел в июле 2018 года в акватории Черного моря на территории базы отдыха "Торнадо" Новомихайловского пляжа. Все случилось на расстоянии 300 метров от берега. Обвиняемый резко разогнался на гидроцикле, буксировавшем трос с туристом, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ. - Отдыхающего сильно развернуло, он упал в воду. Курортник получил травму.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.