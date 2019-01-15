Отставного военного из Краснодара обвинили в связях с "ИГ"

В Северо-Кавказском окружном военном суде началось слушание дела отставного военного из Краснодара, которого подозревают в связях с "ИГ" (организация, запрещенная на территории РФ).

Как рассказали в пресс-службе суда, его обвиняют в прохождении обучения в лагере боевиков и участии в деятельности террористической организации - часть 2 статьи 205.5 и статья 205.3 УК РФ.

Обвиняемый в 2010 году был завербован участниками "ИГ", затем сменил имя и уехал воевать в Сирию. Его задержали в Турции в 2017 году, после чего экстрадировали в Россию.

Заседание суда продолжится завтра. Содержание под стражей обвиняемому продлено до мая 2019 года.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации "ИГ" и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в их деятельности на территории России считается уголовным преступлением.