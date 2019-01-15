Замглавы волгоградского райцентра осудили за взятку кирпичами

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области признал бывшего заместителя главы администрации рабочего поселка Средняя Ахтуба виновным в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С октября 2010 по декабрь 2012 года чиновник получал от руководителя одной строительной организации для строительства личного коттеджа кирпич - на общую сумму порядка 260 тысяч рублей.

В дальнейшем замглавы администрации поселения за оказанные услуги обеспечил коммерсанту беспрепятственную приемку и подписание актов выполненных работ без фактической проверки их объемов. Речь о строительстве трех жилых домов в рамках целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда".

Вину высокопоставленный чиновник не признал. Однако суд приговорил его к наказанию в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30-тикратной суммы взятки: 7,8 миллиона рублей. Также осужденного лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение пяти лет.