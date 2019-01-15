Зенитчики в Крыму "сбили" более 100 дронов и крылатых ракет

Более 100 условных беспилотников и крылатых ракет были уничтожены в Крыму во время учений. Эти цели успешно поразил дивизионный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Учебные стрельбы состоялись в рамках единого дня борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БЛА) условного противника. В них принимали участие около 100 военнослужащих и 20 единиц техники подразделения ЗРПК "Панцирь", которые входят в состав 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

- В ходе учений главной задачей было добиться минимального времени между обнаружением цели в воздухе и ее уничтожением, - сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев. - Зенитчики тренировались в борьбе с малоразмерными воздушными целями, летящими с малой скоростью на небольшой высоте. Расчеты противовоздушной обороны отрабатывали взаимодействие и сопряжение различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе нового поколения.

Справка "РГ"



ЗРПК "Панцирь-С" - созданный в 1994 году российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может защищать обороняемые объекты от наземных и надводных атак. Дальняя граница зоны поражения - до 20 км, высота поражения фронтовой авиации - до 15 км. Сектор обстрела составляет 180 градусов. ЗРПК способен одновременно обстреливать 4 цели высокоскоростными зенитными управляемыми ракетами (ЗУР).