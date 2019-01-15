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15.01.2019,  
15:44
Текст:  Олег Корякин

Среди переданных Лаосом Т-34 заметили редкий танк с "безбалочным носом"

Единственный из "лаосской тридцатки" тагильский танк не ушел от цепкого взгляда историков завода. Уникальную машину создали в Нижнем Тагиле в 1945 году.
Фото: Россия 1 Фото: Россия 1
Фото: Россия 1

Об этом сообщается на сайте пресс-службы "Уралвагонзавода".

Фото: Денис Асланов / РИА Новости
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В годы войны это предприятие носило название Уральский танковый завод №183. И именно здесь с 1940 по 1945 годы было произведено больше половины всех советских "тридцатьчетверок"  - 28 952 танка из 58 681.

В том числе, уточняют эксперты,  среди них было несколько сотен машин с особенностями в конструкции.

Листы лобовой брони для корпуса были сварены без промежуточной балки. Ни на каком другом советском танковом заводе к такому способу сварки не прибегали. Всего было выпущено несколько сотен машин с "безбалочным носом".

И вот спустя семьдесят лет историки завода в кадрах теленовостей узнали родное детище, вернувшееся на родину с далекой чужбины.

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