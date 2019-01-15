В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС издали путеводитель на китайском

В Челябинске в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые запланированы на 2020 год, выпустили городской путеводитель на китайском языке.

Пока что карту напечатали пробным тиражом в 15 тысяч экземпляров: ее протестируют, проверят на легкость понимания маршрутов и корректность названий.

В путеводитель вошли 90 знаковых мест города, а также информация для путешественников из других регионов и стран. На обратной стороне карты - GPS-координаты самых интересных достопримечательностей.

Как передает телеканал ОТР, сейчас на языковых факультетах челябинских ВУЗов активно готовят переводчиков и экскурсоводов, говорящих на китайском, а региональный Центр развития туризма собирает базу волонтеров, которые готовы помогать гостям из КНР.