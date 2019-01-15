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15.01.2019 14:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге активизировались газовики-мошенники

Текст: Екатерина Призова

В Екатеринбурге активизировались мошенники, представляющиеся газовиками. После трагедий в Магнитогорске и Шахтах они запугивают уральцев и вынуждают покупать втридорога приборы, якобы реагирующие на утечку газа, сообщает областной департамент информполитики.

Так, в горгаз пожаловались жильцы дома на улице Викулова, к которым ловкачи наведались незадолго до планового техобслуживания оборудования. Пенсионерке Вере Васильевне они, например, пытались продать газоанализатор за 18 тысяч рублей.

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Она рассказала, что к ней пришли молодые люди в оранжевых жилетах. Документы предъявили мельком, так что прочесть их женщина не успела. Она спросила, почему не было объявления о работах (обычно об этом предупреждают заранее), но в ответ "проверяющие" замешкались, а заметив в прихожей мужские ботинки, ретировались.

"К нам с жалобой обращался мужчина, купивший якобы газоанализатор за 21 тысячу рублей. На самом деле, такие приборы просто не нужны. Чтобы они сработали, концентрация газа в квартире должна быть максимальная. В этот момент людей уже обычно эвакуируют", - говорит мастер службы домовых сетей Екатеринбурггаза Лариса Малоземова.

Коммунальные службы напоминают, что график проведения ежегодного технического обслуживания составляется заблаговременно, а дату визита газовиков можно уточнить в управляющей компании.

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