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15.01.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество составило рейтинг беспроводных наушников

Текст: Марина Гусенко
Специалисты Роскачества совместно с коллегами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT) исследовали наушники.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первым этапом было тестирование 84 пар беспроводных Bluetooth-наушников. Проводилось оно в лаборатории в Лондоне. Качество системы передачи звукового сигнала, прочность и функциональность наушников оценивались с помощью специального оборудования. А вот оценку их удобству и качеству звучания давали эксперты разных возрастов и с различными музыкальными вкусами. В основном - музыкальные педагоги и композиторы. В изолированной комнате они слушали в каждой паре наушников по семь музыкальных наборов: электронную музыку, классику, поп, джаз, рок, речь и розовый шум.

Как пояснил главный звукорежиссер радиостанции "Говорит Москва" Даниил Меерзон, слух человека воспринимает звуки с частотой от 20 до 20000 Hz. И когда изготовитель непрофессиональных наушников сообщает в их техническом описании, что они воспроизводят частоты в диапазоне 10-30000 Hz, надо понимать, что это лукавство, заявленные характеристики будут отличаться от реальных.

Фото: Depositphotos.com
Роскачество составило рейтинг смартфонов

Он посоветовал при выборе наушников тестировать их перед покупкой. В двух разных устройствах с похожими характеристиками любимая музыка будет звучать по-разному.

Надо помнить, что при неправильном применении наушники могут нанести вред здоровью. Как отметил старший научный сотрудник НИКИО им. Л.И. Свержевского, отохирург Валерий Мищенко, в последние годы у молодых людей часто диагностируется снижение слуха из-за прослушивания громкой музыки в наушниках. Он пояснил, что клетки внутреннего уха без проблем восстанавливаются после кратковременного прослушивания звуков громкостью выше 80 дБ. При повторном воздействии такого шума слуховые сенсорные клетки повреждаются сильнее. А при длительном, повторяющемся их воздействии, например, регулярном прослушивании музыки в наушниках, восстановление клеток становится невозможным.

Чтобы минимизировать вред для здоровья, Валерий Мищенко советует не слушать музыку в наушниках дольше трех часов в день, а подряд - не больше двух часов. И громкость при этом не должна быть максимальной.

Ознакомиться с рейтингом самых лучших Bluetooth-наушников можно на сайте Роскачества.

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