Российские гандболисты проиграли Бразилии на чемпионате мира

Мужская сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по гандболу, проходящем в эти дни в Германии и Дании. Команда Эдуарда Кокшарова проиграла Бразилии со счетом 23:25.

Таким образом, россияне опустились на четвертое место в таблице группы "А". На третью строчку поднялись как раз бразильцы. У нас с ними одинаковое количество очков - по четыре. Но по личным встречам преимущество у "желто-зеленых".

В последнем туре Бразилия встретится с аутсайдером группы Южной Кореей. В то же время России предстоит матч с действующим чемпионом мира Францией. Если по итогам этих игр наши не попадут в тройку, они не смогут побороться за титул.

Чемпионат мира завершится 27 января.