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15.01.2019,  
13:04
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Советские гаубицы образца 1938 года громят боевиков под Алеппо

Знаменитая советская гаубица М-30 образца 1938 года продолжает истреблять террористов в Сирии. В Сети появилось видео, демонстрирующее работу артиллерийского подразделения, вооруженного этими орудиями.

Действия происходят в районе Алеппо. Дрон запечатлел оборудованные позиции. Ранее сирийских военных часто критиковали за то, что они не спешат зарываться в землю. Очень часто такое легкомыслие приводило к потерям личного состава и техники. Видно, что те уроки хорошо усвоены.

Фото: Денис Асланов / РИА Новости
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122-мм гаубицы, созданные знаменитым советским конструктором Федором Петровым, успешно воюют в Сирии уже несколько лет. И в целом это не первая их война на Ближнем Востоке. Ранее их применяли в конфликтах 1967-го, 1973-го гг. и во время боевых действий в Ливане.

К началу гражданской войны большая часть этого оружия была выведена на базы хранения. Но из-за потерь пришлось возвращать в строй старые системы.

Конечно, по современным меркам М-30 недостаточно дальнобойная, она может поражать цели на дальности всего 11 800 м. Однако она достаточно легкая (весит 2450 кг) и очень неприхотливая и простая в освоении.

Также на этих позициях замечены 122-мм самоходные установки 2С1 "Гвоздика" и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Они поддерживают своим огнем артиллерийских ветеранов.

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