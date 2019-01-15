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15.01.2019 13:58
Рубрика: В мире

Итальянский сенатор получил 18 месяцев тюрьмы за оскорбление министра

Текст: Юрий Когалов

Итальянский суд приговорил сенатора Роберто Кальдероли к 18 месяцам лишения свободы за расистские высказывания. Как напоминает Corriere della Sera, в 2013 году он сравнил занимавшую тогда пост министра по делам интеграции темнокожую Сесиль Киенге с орангутаном.

Фото: AP Photo
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Приговор был вынесен лишь через пять с лишним лет после инцидента, поскольку первоначальный иск был отклонен сенатом, который встал на сторону Кальдероли. Позиция верхней палаты парламента объяснялась тем, что высказывание, пусть и оскорбительное, тот сделал при выполнении своих должностных обязанностей, и потому он не должен подвергаться судебному преследованию. Однако затем Конституционный суд дал свое добро на продолжение процесса.

Хотя Кальдероли извинился и преподнес Киенге букет цветов, та не стала отказываться от иска. "Мы выиграли снова. Расизм дорого платит", - прокомментировала решение суда сама Киенге.

По ее словам, даже если, в конце концов, наказание будет отменено, сам подобный вердикт значит многое для тех, кто борется против расизма. "Я выражаю свое удовлетворение этим делом не только по личным причинам, но и потому, что решение суда Бергамо подтверждает, что с расизмом можно и нужно бороться правовым, гражданским и политическим образом".

В мире Европа Италия
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