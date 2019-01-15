В Кремле рассказали о перспективах закона о капиталовложениях

Уже в весеннюю сессию Госдума может принять закон о защите и поощрении капиталовложений. Председатель правительства поручил доработать законопроект, в том числе с учетом закона о специальных инвестиционных контрактах, сообщил журналистам помощник президента Андрей Белоусов.

"Я уверен, что в течение весенней сессии этот закон в том или ином виде будет принят, потому что в нем есть важные вещи", - заметил кремлевский чиновник.

Закон должен способствовать выстраиванию системы поддержки частных инвестиций. Среди главных новаций - модернизация института специнвестконтрактов.