В NASA подтвердили согласие Брайденстайна посетить Россию

В американском космическом агентстве NASA подтвердили, что его глава Джим Брайденстайн готов посетить Россию или Байконур в ближайшие месяцы.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника отдела внешних связей NASA Боба Джейкобса. Сообщать возможные сроки Джейкобс не стал, заявив, что детали визита будут проработаны позже. Побывать в России или на Байконуре Брайденстайна пригласил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе телеконференции.

Ранее, напомним, NASA уведомило "Роскосмос", что приглашение главы российской госкорпорации Дмитрия Рогозина в США отменено. По мнению российских экспертов, поездке Рогозина помешало антироссийское лобби, сформировавшееся в США.

Однако в "Роскосмосе" подчеркнули, что не планируют разрывать контакты с NASA и выходить из совместной лунной программы из-за отмены визита в США.