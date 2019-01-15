В новом бюджете Испании зарплата премьер-министра немного подросла

Премьер-министр Испании Педро Санчес в 2019 году будет получать больше, чем его предшественник Мариано Рахой. Как отмечает Europa press, в проекте бюджета, представленном в Конгрессе депутатов (нижней палате парламента), на эти цели выделено 82,9 тысячи евро по сравнению с 80,9 тысячи в минувшем году.

Небольшую прибавку получила также вице-премьер Кармен Кальво, теперь ее зарплата составляет 77,9 тысяч евро в год, у остальных членов правительства - 73,2 тысячи евро, а у госсекретарей (заместителей министра) - 71,1 тысячи. Главы различных ведомств, имеющие официальную должность "генеральный директор", могут рассчитывать лишь на 53,9 тысячи евро в год.

Примечательно, что из числа госслужащих премьер-министр Испании получает далеко на самую большую зарплату. Глава экономического и социального совета Маркос Пенья сможет заработать в этом году свыше 90 тысяч евро, председатель Верховного суда Карлос Лесмес - 138 тысяч, а глава Конституционного суда Хуан Хосе Гонсалес Ривас - аж 152 тысячи евро.