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Рубрика: В мире

В США демократы снова заблокировали санкции против Сирии и союзников

Демократы сената Конгресса США в понедельник в третий раз заблокировали рассмотрение законопроекта "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке", который предусматривает введение санкций против Сирии и ее союзников, в том числе России и Ирана.

Фото: AP Photo/Gerald Herbert
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В время голосовании за законопроект высказались 50 сенаторов-республиканцев (при необходимых 60 голосах), против проголосовали 43 законодателя - демократы, а также присоединившиеся к ним независимые, пишет ТАСС.

Точно также Демократическая партия заблокировала инициативу и ранее - 8 и 10 января. Демократы уже заявляли, что не будут рассматривать документы, не связанные с возобновлением работы федерального правительства, вне зависимости от их содержания.

Напомним, бюджет на 2019 год так и не принят, в результате с 22 декабря в США не работают многие ведомства. Президент США Дональд Трамп требует выделить 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, а демократы выступают против этого. Приостановка работы федерального правительства уже побила исторический рекорд по продолжительности.

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